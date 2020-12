Wat is er aan de hand met Ceylin Alvarado? "Ze mag vooral haar lach niet verliezen"

Tegen de verwachtingen in zien we in het vrouwenveldrijden geen dominantie van wereldkampioene Ceylin Alvarado (Alpecin-Fenix). "Ze is momenteel niet opgewassen tegen Brand en Betsema. Maar de toekomst lacht haar toe", zegt Paul Herygers.

"Niet vergeten dat Alvarado nog heel jong is"

4e in Namen, 3e in Gavere... We moeten al een tijdje teruggaan in de uitslagen om Ceylin Alvarado op 1 te vinden. Is er iets aan de hand met de wereldkampioene veldrijden? "Het loopt momenteel allemaal wat minder bij Alvarado. Ik denk dat het de omstandigheden zijn", meent veldritanalist Paul Herygers. "Het is een heel raar seizoen door de coronacrisis. Het weer lacht Alvarado niet 100 procent toe en de omlopen zijn ook niet in haar voordeel." "Alvarado houdt van speelse omlopen. Bochtje links, bochtje rechts, bergje op, bergje af. Dat is haar ding. Maar nu zijn het allemaal zware omlopen, waar de mannen al hun handen aan vol hebben. Voor jonge vrouwen valt dat niet altijd mee."

Het is een heel raar seizoen door de coronacrisis. Het weer lacht Alvarado niet 100 procent toe en de omlopen zijn ook niet in haar voordeel. Paul Herygers

Alvarado is nog altijd maar 22. "Dat wordt snel vergeten", zegt Herygers. "Vorig jaar mocht ze nog kiezen of ze het WK bij de beloften of de elite zou rijden. In laatste instantie heeft ze toen beslist om bij de elite te rijden en ze werd meteen wereldkampioen." "Die regenboogtrui brengt heel wat met zich mee. Op een bepaald moment werd ze zelfs de vrouwelijke Mathieu van der Poel genoemd."

"Brand is enorm gedreven, Betsema heeft grote motor"

Met Lucinda Brand en Denise Betsema botst Alvarado de laatste 2 weken telkens op 2 sterkere landgenotes. "Brand is enorm gedreven omdat ze door de coronacrisis deels van de weg weggebleven is. Ze heeft zich daarom vol op de cross gefocust. Daarnaast heeft ze Sven Nys aan haar zijde, die haar van A tot Z begeleidt. Maar ik had het ook niet zien aankomen dat Brand zo'n zegereeks zou neerzetten."

"Betsema heeft dan weer een geweldige motor. Momenteel is Alvarado niet opgewassen tegen Betsema en Brand. Maar de toekomst lacht haar nog altijd toe."

Ik denk dat ze ongelukkig is omdat er iemand beter is geworden. Maar ze moet blijven genieten. Paul Herygers