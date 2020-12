Voetballers over hun knuffelgedrag: "Een moment van trance waarbij je de maatregelen vergeet"

Premier Alexander De Croo vertelde gisteren in "De zevende dag" dat hij de voetbalclubs zou oproepen om "strikter" om te springen met hun knuffelgedrag.

"We begrijpen dat er commotie en bezorgdheid is", reageert de Pro League, de verzameling van profclubs in ons land, via woordvoerder Stijn Van Bever.

"We hebben al aangegeven dat spelers en technische staf getest worden en enkel betrokkenen met negatieve resultaten staan op en naast het veld."

"Maar we begrijpen de bezorgdheid bij de bevolking en we zullen nogmaals aan onze teams aangeven om terughoudend te zijn bij doelpunten en na de matchen. Dat zullen we zeker doen. We nemen de bezorgheid mee."

Het Belgische profvoetbal volgt een protocol, maar over contact op het veld staat daarin niets vermeld.

"Dat protocol gaat over het medische en administratieve gedeelte. Contacten op het veld, daar is niets over opgenomen."

"Bij een hoekschop of tackle is er ook fysiek contact, maar onnodig fysiek contact proberen we tot het minimum te beperken."