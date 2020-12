Virgil van Dijk traint na 2 maanden weer voorzichtig met de bal

De 29-jarige Van Dijk raakte op 17 oktober geblesseerd tijdens de stadsderby tegen Everton (2-2). Doelman Jordan Pickford van Everton vloog er wild in, waardoor de Nederlandse topverdediger schade opliep aan de kruisbanden in zijn rechterknie.

Bijna 2 weken later onderging de UEFA-speler van 2018-2019 in Londen een operatie, die volgens de medische staf van Liverpool geslaagd was. "Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren", zei Van Dijk toen.

"Ik bekijk mijn revalidatieproces van dag tot dag. Mijn focus ligt daar volledig op. Ik zal terugkeren." Op de termijn werd geen datum gekleefd, maar het zou zeker maanden duren eer hij weer fit is.

De Nederlander deelde vandaag beelden van zijn revalidatie met daarbij de tekst "Stap voor stap". Hij doet volop kracht- en stabilisatieoefeningen, maar trapt dus ook weer zachtjes tegen een bal. Bondscoach Frank de Boer hoopt dat zijn aanvoerder op tijd hersteld is voor het EK van komende zomer.