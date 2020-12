Traditieclub Patro Eisden komt in Engelse handen

Patro Eisden maakt het grote nieuws vandaag bekend. "Het hing al een tijdje in de lucht, want Patro was op zoek naar een overnemer", legt coach Stijn Stijnen uit. "De beste en meest concrete piste is gevonden in de heer Devonport en partners."

"De groep rond Devonport met zetel in Londen heeft wereldwijde vertakkingen in residentiële en niet-residentiële ontwikkelingsprojecten. Het was tijd om te landen. De nieuwe investeerder benadrukt Patro de middelen te geven om een fulltime profclub te worden waarbij de tradities gevrijwaard blijven."

"Het was belangrijk om sterke financiële schouders voor het postcoronatijdperk te vinden", zegt Stijnen.

"De volgende jaren zullen we op het ingeslagen pad van succes kunnen voortbouwen. De transfers, die de laatste weken gerealiseerd zijn, en de professionalisering van de staf is daar een 1e stap van."

De 2e stap is de uitbouw van het extrasportieve plan. De nieuwe CEO kijkt ernaar uit snel naar Eisden te komen om er zowel op als naast het veld een mooi succesverhaal van te maken."



De flamboyante Iraanse voorzitter Salar Azimi zal minstens de volgende 5 jaar een van de hoofdsponsors van Patro blijven. "Patro wenst Salar Azimi uitdrukkelijk te bedanken voor zijn engagement de voorbije jaren", klinkt het. In het 1e seizoen onder Azimi promoveerde Patro meteen.