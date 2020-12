Pro League na oproep van premier over voetbalknuffels: "Zullen spelers op plichten wijzen"

Premier Alexander De Croo kreeg zondag in "De zevende dag" enkele vragen van kijkers voorgeschoteld. Dat voetballers elkaar na een doelpunt nog innig mogen omhelzen, is een doorn in het oog van een van de kijkers.

"Krijgen zij dan ook een boete en moeten zij zich dan ook verantwoorden voor de rechter?", was de opmerking.

"Ik denk dat die kritiek terecht is", antwoordde de eerste minister. "Voor sport zijn er afspraken gemaakt. Elke ploeg is een bubbel op zichzelf. Als een wedstrijd doorgaat, dan is iedereen getest en kun je ervan uitgaan dat het veilig is."

"Men vraagt aan ons om een aantal vastgeroeste gewoontes niet meer te doen, gewoontes zoals elkaar kussen of een hand geven. Dat doen we niet meer en dat hebben we afgeleerd."

"Ik begrijp dat er in het voetbal emoties zijn, maar men moet die op een andere manier kunnen kanaliseren. Ik begrijp dat dat de gewoonte is op een voetbalveld, maar wij hebben ook zoveel gewoontes moeten opgeven."

"Ik ben het dus eens met de opmerking. Ik heb met de voetbalbond gesproken: de regel is dat het niet mag. Ik zou hen oproepen om iets strikter te zijn."