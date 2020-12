Ook Van der Poel start zondag in Dendermonde, driestrijd zoals in Namen?

Dan zijn er ook nog Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, die gretig zullen zijn om zich in de strijd te mengen. Want de veldrit in Dendermonde wordt georganiseerd door hun teammanager Jurgen Mettepenningen.

Gisteren zorgden Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock voor een boeiend kijkstuk in Namen. Komende zondag zou het zomaar kunnen dat we een kopie krijgen van die driestrijd.

"Mathieu rijdt zondag om goede startpositie op WK te hebben"

Bondscoach van Nederland Gerben de Knegt legt uit waarom Van der Poel Dendermonde toegevoegd heeft aan zijn planning.

"Omdat de startpositie op het WK in Oostende afhangt van de eindstand in de Wereldbeker. Daarom is het beter om toch in Dendermonde van start te gaan", zegt De Knegt.