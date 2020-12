Meerdere Cercle-spelers op lockdownfeest: "Gepast en streng optreden"

Beerschot telde te veel coronagevallen en liet de match tegen Cercle Brugge daarom uitstellen. Maar enkele spelers van de vereniging genoten iets te veel van dat vrije weekend.

"Cercle Brugge werd op de hoogte gebracht dat er enkele A-kern spelers zaterdagavond de coronamaatregelen niet hebben nageleefd", staat er te lezen op de clubwebsite. Enkele spelers zouden aanwezig geweest zijn op een zogenoemde lockdownparty. "Omdat de privacy van spelers te allen tijde wordt gerespecteerd, worden er geen namen van spelers vrijgegeven."

"Cercle betreurt het incident. We gaan in dialoog met de betrokken spelers. We willen hun versie van de feiten en de precieze omstandigheden kennen voor we verdere stappen ondernemen."

Maar de spelers lijken er niet zomaar vanaf te zullen komen. "Cercle benadrukt dat het niet naleven van de coronamaatregelen niet alleen getuigt van asociaal gedrag, het is gewoon ongepast en het strookt in geen geval met de waarden die Cercle als familiale en maatschappelijk verantwoorde vereniging vooropstelt."

"Naast de maatregelen van de overheid hebben we bij het begin van dit seizoen ook een interne gedragscode opgesteld. Het incident is een ontgoocheling voor iedereen die zich wel aan de regels houdt, zeker alle supporters. Op basis van de gesprekken die Cercle op dit moment met de betrokken spelers voert, zal Groen-Zwart het in geen geval nalaten om gepast en streng op te treden."