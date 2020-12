Gunt Inter Nainggolan zijn wintertransfer: "Gedraagt zich als modelprof"

Door de puike prestaties van Romelu Lukaku bij Inter zouden we soms vergeten dat er daar ook nog een tweede Belg rondloopt. Radja Nainggolan ligt er nog steeds onder contract, maar hij zit nog maar aan 45 speelminuten.

Mag hij vertrekken in januari om ergens op zoek te gaan naar meer kansen? "We zullen zien", vertelde Ausilio aan Sky Sports. "We hebben er recent nog met hem over gesproken en, eerlijk is eerlijk, hij heeft de laatste maanden echt hard gewerkt."

"Nainggolan was een modelprof. Ik heb hem gevraagd wat hij wil. Het is logisch dat hij meer minuten wil."

"We zullen het er deze week nog eens over hebben. Maar omdat hij zich zo voorbeeldig gedraagt, zullen we proberen om hem gelukkig te maken."