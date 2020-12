Gepasseerde Formule 1-rijder Alex Albon: "Dit doet pijn"

Alex Albon (24) heeft dit jaar te weinig uit de Red Bull-Honda gehaald en kreeg daar vorige week de rekening voor gepresenteerd. De ervaren Mexicaan Sergio Pérez neemt zijn plaats in.

"Ik kan niet liegen, jongens: het doet pijn", reageert de Thaise Brit op zijn Instagrampagina. "Ik heb alles gegeven, maar het was niet genoeg."

"Opgeven ga ik niet doen. Ik heb me in dit avontuur gestort en zal het hier niet laten eindigen. Ik blijf gefocust om in 2022 weer met de Thaise vlag te kunnen zwaaien."

Albon blijft wel aan boord bij Red Bull Racing. Als reserve- en testrijder mag hij volgend seizoen mee aan de auto sleutelen voor 2022, het jaar van de grote revolutie in de Formule 1. Nieuwe reglementen moeten garant staan voor een spannender wedstrijdverloop.