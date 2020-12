Charles De Ketelaere, van tennisser tot voetballer: "Het was luxe"

Op het Sportgala van vrijdag sprak Charles De Ketelaere over zijn verleden als tennisser, een passage die gekleurd werd door beelden van een jonge De Ketelaere op het tennisterrein.

"Of de keuze tussen tennis en voetbal moeilijk was? Niet echt, eigenlijk. Ze zeiden dat ik een keuze zou moeten maken, maar toen ik stopte met tennissen, hoefde dat nog niet per se", legt De Ketelaere uit.

"Maar op een of andere manier had ik er een beetje genoeg van. Op die leeftijd trainde je in je eentje. Ik had de keuze, luxe waarschijnlijk."

"Maar dan was ik veel liever met mijn vriendjes 's avonds aan het voetballen dan in mijn eentje een uur alleen tennissen."

"Toen was alles nog plezier. Nu nog altijd, maar toen was het enkel plezier. Maar het was geen moeilijke keuze."