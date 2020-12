Boudeweel: "Club verdiende verlies niet, maar Gent had het geluk dat eerder ontbrak"

"Club verdiende nederlaag niet, maar Gent had wel geluk dat voorbije maanden ontbrak""

Dat Club Brugge thuis van AA Gent verloor in de topper van de speeldag was voor mij toch wel een verrassing. Omdat je net het gevoel kreeg dat Club Brugge - na die zware periode in de Champions League - weer voorzichtig de succesformule van vorig seizoen had teruggevonden. Geen doelpunten tegen - Mignolet verzamelde weer clean sheets als Panini-stickers - en dan het vertrouwen uitstralen dat er altijd minstens 1 goal valt. Dankzij de individuele klasse. Maar zo liep het dus niet gisteren. Het was de derde thuisnederlaag met 0-1, met telkens ongeveer hetzelfde scenario: dominant, dat wel, maar weer zonder uitgespeelde kansen. Die kwamen er pas toen het 0-1 werd. Club schakelde een versnelling hoger en was toen wel gevaarlijk. Drie grote kansen werden alle drie gemist. Waarom kon dat niet wat vroeger, vraag ik me dan af. En dan komt ook de roep naar een goeie spits terug, iemand die gevaarlijk is in de 16 en - vooral - iemand die vlot scoort en er per seizoen toch 15 maakt. Maar ik besef ook: elke club zoekt die en het zijn ook meestal niet de goedkoopste. Feit is dat Club Brugge de nederlaag niet verdiende. Dat is zeker.

Gent speelde met lef en vertrouwen, de verdediging maakte geen tot weinig fouten én doelman Bolat groeide uit tot matchwinnaar. Tom Boudeweel

De overwinning van Gent bij de aartsrivaal is des te opmerkelijker omdat Gent een paar weken geleden zelf een redelijke puinhoop was. Het verschil is niet te geloven. Los van het feit dat nog niet alles goed is en Gent nu wel wat geluk had. Dat ontbrak de voorbije maanden wel eens. Maar: 1. Gent speelde met lef en vertrouwen, dat was tot voor kort zeker niet het geval. Zelfs het uitvallen van aanvoerder Vadis had geen invloed op de prestatie. Het heeft zelf gevoetbald en Club lange tijd geneutraliseerd. Dat is een grote vooruitgang als team. 2. Er werden geen tot weinig fouten gemaakt in de verdediging, ook dat is een grote verandering. De nieuwe coach heeft op korte termijn voor stabiliteit gezorgd. 3. Doelman Sinan Bolat groeide uit tot matchwinnaar door Club 3 keer van een doelpunt te houden, toen Gent het moeilijk had. Een keeper die punten pakt, dat hadden we nog niet meegemaakt in een seizoen waarin Gent al 4 keepers had verbrand.

"Vanhaezebrouck zette op korte termijn iets neer: Gent leeft weer"

Gent is ook al aan zijn 4e coach toe. Ik vrees dat je niet naast Hein Vanhaezebrouck kunt kijken, want er was en is kwaliteit in de kern. Hij heeft op korte tijd toch iets neergezet. Qua voetbal en veldbezetting, qua wedstrijdmentaliteit, qua resultaten met 9 op 9, nu gaan winnen bij Club Brugge. Je voelt dat de hele club weer leeft. En ook de signalen van binnen de spelersgroep zeggen veel. Er is eindelijk duidelijkheid, de theorielessen en de analyses zijn heel gedetailleerd, het wordt goed gebracht. Voorlopig slikken de spelers het nog allemaal, omdat ze ook voelen dat het de goeie kant uitgaat, dat Vanhaezebrouck op dit moment de juiste coach is op de juiste plaats. Ondanks dus de lange dagen op de club, met blijven eten, de middagdutjes, een veeleisende trainer. Met Hein die gewoon zichzelf is. Maar punten pakken betekent ook premies, hé.

Bekijk de goal uit Club Brugge-AA Gent:

"Net op tijd een goeie prestatie van Antwerp, want de druk op de coach was groot geworden"

In de stand komt Gent zo naast Standard en net onder Antwerp. En dat waren toch de 2 ploegen die een tijdje geleden bovenaan stonden. Ondertussen is er toch weer heel wat gebeurd, op en naast het veld. Antwerp stond na de zege in de derby tegen Beerschot eind oktober zelfs op kop. Maar gisteravond, nog geen 2 maanden verder, in Beveren pakte het pas zijn 2e zege in 8 matchen. De 0-3 was een goeie prestatie. Net op tijd, denk ik. Want de druk - in de media, maar zeker ook intern - op coach Ivan Leko was heel groot geworden. Zo groot zelfs dat er aan zijn toekomst bij de club werd getwijfeld. Druk vooral van sportief manager Luciano D’Onofrio, de man die alles (of toch veel) bepaalt, die tijdens de rust ook wel eens in de kleedkamer durft te komen om trainer te spelen, ook hier had je een pijnlijk keepersverhaal bijvoorbeeld. Al het goeie lijkt wat ondergesneeuwd te geraken bij Antwerp: de beker gepakt met een halve ploeg, goed voetbal gespeeld, Tottenham geklopt, kwalificatie voor de 1/16e finales in de Europa League. Toch historisch ook. Maar het klopt misschien wel dat de constante ontbreekt. En dat zal ook wel zijn redenen hebben: drukke Europese kalender, voor sommige jongens is dat de eerste keer, wat contractbeslommeringen, Mbokani die niet zo bepalend is als vorig seizoen. Misschien traint die zelfs te veel, wordt al lachend verteld daar in Antwerpen.



Bekijk de goals uit Waasland-Beveren-Antwerp:

"Montanier lijkt een aflopend verhaal, maar is dat de oplossing?"

Tot slot hebben we het nog eens over Standard als een club in een negatieve spiraal. De verwachtingen zijn dat coach Philip Montanier wellicht het gelag zal betalen. 6 op 6 om het jaar af te sluiten, leek een verplichting. En gisteren heeft hij verloren tegen Moeskroen, dus er sluimert wel iets. Ook al heeft Standard het financieel moeilijk: dus een ontslag betalen en een nieuwe trainer aanstellen ligt moeilijk. Ze hebben natuurlijk een coach in het bestuur zitten, ondervoorzitter Michel Preud'homme, maar ik denk niet dat hij zin heeft om over te nemen. Zo slim is hij wel. Want de huidige kern loopt niet over van topspelers, Zinho Vanheusden is de enige leider en lang out met een blessure, er zijn geen doelpuntenmakers. Dat klopt allemaal, maar net dat ietsje meer, moet toch kunnen bij Standard.

De club uit Luik was toch nochtans goed begonnen aan het seizoen met 1 nederlaag in de eerste 9 wedstrijden. Maar ondertussen is er veel kritiek: op de inhoud van Montaniers trainingen, zijn selectiepolitiek, tactische keuzes, al 7 matchen niet gewonnen. Plus: hij staat voor een andere stijl en dat is nu net het probleem. Die stijl past niet bij het DNA van Standard: het vurige, de passie, de wedstrijdmentaliteit. Standard heeft - net als Gent in het begin van dit seizoen - geluk dat er geen supporters op de tribunes zitten. Dus het lijkt een aflopend verhaal. Maar is dat dan de oplossing?

Bekijk de goal uit Standard-Moeskroen: