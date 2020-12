Basketbalspeler Rudy Gobert tekent lucratiever contract dan voetballers Mbappé of Griezmann

In 2013 haalde Utah Jazz de prille twintiger Rudy Gobert naar de Verenigde Staten. 7 jaar later verlengt de Franse center zijn verblijf bij de club voor een topbedrag van 205 miljoen dollar of 168 miljoen euro. Gobert tekende bij voor 5 seizoenen.

Met 41,2 miljoen dollar per jaar wordt Gobert de op twee na best betaalde speler in het NBA-kampioenschap. Enkel Giannis Antetokounmpo (228 miljoen dollar) en Russell Westbrook (206,8 miljoen) worden nog beter vergoed voor hun basketbalkunde.

In Frankrijk is er niemand die beter boert dan Gobert. Voetballers Kylian Mbappé (PSG) en Antoine Griezmann (Barcelona) verdienen om en bij de 23 miljoen euro per jaar, Gobert rijft er 10 meer binnen: 33,8 om precies te zijn.

Daarmee blijft hij wel een eind onder het toptrio in het voetbal: Lionel Messi (76 miljoen euro per jaar), Neymar jr. (64 miljoen euro) en Cristiano Ronaldo (57 miljoen euro).