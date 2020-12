9x in de top 10: Red Bull blijft de pitstopkampioen in de Formule 1

Nu het Formule 1-seizoen afgelopen is, heeft de koningsklasse van de autosport een top 10 opgemaakt met de snelste pitstops van het jaar. Red Bull domineert die lijst met maar liefst 9 toptijden.

Geen enkele andere renstal wisselde banden in minder dan 2 seconden. Enkel staartteam Williams kwam in de buurt met exact 2 tellen.

Het record van Red Bull sneuvelde niet. Vorig jaar in Brazilië werkte het team een pitstop af in 1"82. Dit jaar was 1"86 de toptijd. Zowel Max Verstappen (in Rusland) als 2e rijder Alex Albon (in Portugal) zetten die chrono neer.