Wout van Aert: "Verdien de prijs van de domste, denk ik"

Van Aert (2e): "Prijs van de domste, door beetje gebrek aan vertrouwen"

"Ik schatte Mathieu en Tom sterker in. Toen ik zag dat Michael gelost was, heb ik zeker een ronde te veel gedacht van proberen het podium te rijden. Als ik dan zie hoe kort ik er op het laatste bij ben, had ik dat nooit mogen doen en had ik op zijn minst Mathieu het gat moeten laten dichtrijden op Pidcock."

"Ik breng eigenlijk Mathieu terug in de koers en had beter moeten weten. Ik zie dat van mezelf nog als een beetje gebrek aan vertrouwen. Ik was er iets te weinig mee bezig dat de overwinning er al echt in zat, hoe dichtbij die ook was. In de laatste ronde ben ik op Mathieu zijn kwaliteiten gestoten."

Wout van Aert had op stage in Spanje duidelijk stappen gezet. Hij deed tot het eind mee voor de zege en zorgde ervoor dat Pidcock weer gegrepen werd in de voorlaatste ronde. "Ik denk dat ik de prijs van de domste verdien", was zijn eerste reactie daarop.

Van der Poel (1e): "Het was zeker geen tactische beslissing"

Zijn deze drie ook de favorieten voor het WK? "Oostende is een heel ander parcours en nog een eindje weg. Ik denk dat we op dit moment de beteren zijn, maar het is zeker geen garantie op succes op het WK."

Van Aert vond dat hij beter had moeten weten dan Van der Poel weer in koers te brengen. Maar zo zag de Nederlander het niet: "Dat was zeker geen tactische beslissing. Ik kreeg het op mijn eentje zeker niet dicht. Ik denk dat we allebei ons tempo moesten rijden om terug te komen. Ik had zeker geen overschot."

Mathieu van der Poel won een 5e keer in 6 jaar in Namen, maar overschot had hij vandaag niet. "Zeker niet. Ik heb geen enkel moment in de wedstrijd het gevoel gehad dat ik overschot had. Het was een uur lang op de limiet."

Pidcock (3e): "Hoopte dat Van der Poel en Van Aert wat naar elkaar zouden kijken"

In het voetbal zouden ze zeggen dat Tom Pidcock de man van de match was, maar hij wint niet. "Ik reed geen perfecte wedstrijd, maar momenteel is dit mijn beste manier om te koersen. Ik moet mijn eigen race rijden. Met wat geluk en meer initiatief in de laatste ronde was ik misschien 2e geweest, maar ik denk niet dat ik had kunnen winnen."

"De kloof was nooit groot genoeg, de rekker sprong nooit. Het is moeilijk te zeggen of ik mijn troeven te vroeg op tafel gooide. Ik rijd altijd beter op kop. Dat leerde ik bij de junioren en de beloften. Als ik op het wiel had gezeten, zou ik niet zo goed zijn. Ik denk dus dat dit de juiste manier was om vandaag te koersen."

Het was wel een troost voor de jonge Brit dat Van der Poel en Van Aert moesten samenwerken achter hem: "Al hoopte ik toch ook vooral dat ze naar elkaar zouden kijken. Hadden ze dat gedaan in die ronde dat het samenkwam, was mijn kloof misschien wel groot genoeg geweest."

"Ik ben blij met het podium en streed vandaag tegen de 2 koningen van de cross. Dat is inderdaad een troost."