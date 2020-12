Vlaamse sportclubs kunnen in coronacrisis tot 1 miljoen lenen tegen 1%

Door de coronacrisis zien heel wat clubs, in allerlei sporten, door de bomen het bos niet meer. De inkomstenbron is grotendeels droog gelegd, omdat de clubs geen toeschouwers mogen ontvangen en alle horeca gesloten is.

Daarom komen er nu, door een initiatief van de Vlaamse regering, noodleningen. Erkende sportclubs kunnen - met de voorlegging van een duidelijk financieel plan - vanaf 1 januari 2021 tot 1 miljoen euro lenen tegen een rente van 1%, over een looptijd tot 9 jaar.

"Er zijn clubs die sportief én financieel perfect gezond zijn, maar nu in ernstige problemen komen door de coronacrisis”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

"Clubs krijgen niet gemakkelijk een lening op de privé-markt. Daarom komt Vlaanderen over de brug om te vermijden dat corona tot

faillissementen in de sportwereld leidt."



"Deze sportleningen helpen om een tijdelijke noodsituatie te overbruggen. Dat is zeker interessant voor de clubs met een grote omzet en clubs die nu groot inkomstenverlies lijden."

"We moeten zorgen dat die clubs er straks nog zijn als de coronamaatregelen opgeheven worden en we allemaal weer willen genieten van álle sport."