Vijfvoudige wereldkampioene gewichtheffen wordt levenslang geschorst

Kasjirina wordt geschorst op basis van bewijs dat gevonden is bij een onderzoek in het omstreden labo in Moskou. Ze legde dus geen positieve test af, maar wordt geschorst wegens vermoedens van dopinggebruik.

Kasjirina is niet de eerste de beste. De Russin heeft vijf keer het wereldkampioenschap en acht keer het Europese kampioenschap gewonnen bij de superzwaargewichten.

Het is ook niet de eerste keer dat ze tegen de dopinglamp loopt. Van 2006 tot 2008 was ze al eens geschorst vanwege doping. Door haar tweede schorsing zit haar carrière erop. In Tokio had ze kunnen meestrijden onder neutrale vlag.