Tragisch ongeluk in Lorient: greenkeeper wordt verpletterd onder veldverwarming net na match

Het drama voltrok zich slechts enkele minuten na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tussen thuisploeg Lorient en Rennes, terwijl de ongebruikte wisselspelers van Lorient aan het uitlopen waren op de grasmat.

Een installatie om het gras te verwarmen viel op de greenkeeper. De wisselspelers merkten het als eerste op en verwittigden de hulpdiensten. Die dienden de eerste zorgen toe, maar de man overleed later op de avond in het ziekenhuis.

"Een medewerker van de club, verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmat, is overleden nadat een installatie voor de verwarming van de grasmat per ongeluk is omgevallen", klinkt het in de mededeling.

Volgens Franse media gaat het om een 38-jarige man, vader van drie kinderen. Een politieonderzoek werd intussen opgestart om de omstandigheden van het ongeval op te helderen.