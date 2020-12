Pelé feliciteert Lionel Messi met zijn record: "Ik bewonder jou enorm"

Lionel Messi liet zaterdag in het duel met Valencia zijn 643e doelpunt optekenen voor Barcelona.

Het was zijn 748e wedstrijd in het shirt van Barcelona, waarvoor de Argentijn in 2004 zijn eerste match speelde.



Met 643 doelpunten evenaart Messi het clubdoelpuntenrecord van Pelé, die bij Santos wel 757 wedstrijden nodig had om ook 643 keer te scoren.

Pelé heeft op Instagram gereageerd op de prestatie van Messi. Eén van de beste voetballers aller tijden steekt zijn bewondering voor Messi daarbij niet onder stoelen of banken.

"Wanneer je hart overloopt van liefde, is het moeilijk om van pad te veranderen. Net zoals jij weet ik wat het is om elke dag met liefde hetzelfde shirt te dragen", schrijft Pelé voor zijn meer dan 5 miljoen volgers.

"Net zoals jij weet ik dat er niets beters is dan de plaats waar we ons thuis voelen. Proficiat met je historische record, Lionel. Maar bovenal proficiat met je prachtige carrière bij Barcelona. Verhalen zoals die van ons, over zo'n lange liefde voor dezelfde club, worden jammer genoeg steeds zeldzamer in het voetbal. Ik bewonder je enorm."