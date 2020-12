Voor Noorwegen is het al de 8e Europese titel bij de vrouwen. Het was van 2016 geleden dat de Noorse handbalvrouwen een EK of WK konden winnen, maar in Denemarken ging titelverdediger Frankrijk met 22-20 voor de bijl.

Het brons op het EK was voor Kroatië, dat gastland Denemarken versloeg met 25-19. Voor de Kroatische vrouwen was het hun allereerste EK-medaille.