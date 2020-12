Lewis Hamilton is voor de 2e keer de Britse Sportpersoonlijkheid van het Jaar

Met zijn 7e wereldtitel evenaarde Lewis Hamilton dit jaar het record van Michael Schumacher.

De 35-jarige Brit zet zich ook uitdrukkelijk in voor meer diversiteit in de autosport. Afgelopen zomer richtte hij een commissie op die moet onderzoeken hoe de autosport meer mensen met verschillende achtergronden kan aantrekken.

Die sportieve en extrasportieve daden leverden Hamilton voor de 2e keer de titel van Sportpersoonlijkheid van het Jaar op in Groot-Brittannië. Ook in 2014 kreeg hij die erkenning.

Hamilton haalde het in de verkiezing van Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson en jockey Hollie Doyle.

Manchester United-spits en Engels international Marcus Rashford kreeg een speciale onderscheiding voor zijn inzet voor liefdadigheidsprojecten.



Team van het Jaar is Liverpool, dat vorig seizoen voor het eerst in 30 jaar kampioen van Engeland werd. Liverpool-coach Jürgen Klopp is de Trainer van het Jaar.