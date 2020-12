Heel speciaal: Diatta staat halve meter in het veld bij inworp

In minuut 5 mocht Club de bal weer in het spel brengen. Maar er was even wat verwarring, omdat Krépin Diatta het onhandig aanpakte.

"Ingooi voor... Wie?", vroeg Peter Vandenbempt zich tijdens de warrige fase af in zijn live-verslag op Radio 1.

Cocommentator Eddy Snelders: "Het was ingooien voor Club Brugge. Maar Diatta doet dat totaal verkeerd. Hij gooit de bal in, maar hij staat voor de lijn. Ongelofelijk."

Vandenbempt: "Maar enfin, dit heb ik nog nooit gezien: iemand die ingooit terwijl hij een halve meter in het veld staat."

Snelders: "Ja, en nu is hij nog verbouwereerd ook. Dit is weer iets nieuws."