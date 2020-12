Celtic-doelman Hazard is de held van de Schotse bekerfinale

Conor Hazard is een 22-jarige doelman en Noord-Ierse international. De uitgestelde bekerfinale tegen Hearts was nog maar zijn 3e match voor Celtic dit seizoen.

Maar de finale verliep aanvankelijk niet zoals Celtic had gehoopt. De Schotse topclub gaf een 2-0-voorsprong uit handen en ook in de verlengingen speelde het een voorsprong kwijt.

Vooral doelman Hazard kreeg kritiek te slikken van zijn ploegmaten. Maar toen Celtic 2-3 achter stond in de strafschoppenreeks, ontpopte de Noord-Ier zich van "zero to hero" met 2 saves. Celtic maakte zijn 2 strafschoppen wel af, Hazard kroonde zich tot matchwinnaar.

Voor Celtic is het de 12e Schotse trofee op een rij. Tot 13 opeenvolgende prijzen zal de Schotse topclub niet komen, want voor de League Cup van dit seizoen zijn ze al uitgeschakeld.

Ook in de competitie is Celtic nog lang niet zeker van een 10e titel op een rij. De leidersplaats is momenteel in handen van Rangers (tegenstander van Antwerp in de Europa League).