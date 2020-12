Ann Wauters: "Ik wil echt wel als speelster naar de Olympische Spelen"

Ann Wauters is een coryfee van het (Belgische) vrouwenbasketbal, maar de vele oorlogen op het veld hebben hun tol geëist op haar lichaam. Toch is Wauters op haar 40e nog vastberaden om een rol te spelen in Tokio.

"2020 is anders verlopen dan ik verwacht had en het uitstel van de Spelen was voor mij absoluut geen cadeau. Maar 2020 heeft me ook geïnspireerd om nog door te gaan. De Olympische Spelen zijn echt een droom voor mij. We hebben een heel lange weg afgelegd en dat laatste stukje wil ik er echt wel bijdoen", vertelt Wauters, die voor zichzelf nog een rol op het veld ziet.

"Ik wil echt als speelster naar Tokio. Basketbal is een teamsport. We zijn met zijn twaalven, waarvan er 5 de meeste minuten spelen. Het is niet mijn doelstelling om daar heel veel te spelen, maar het verleden heeft al uitgewezen dat een team veel meer is dan de speelsters die een grote rol hebben op het veld."