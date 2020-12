Zidane: "Real heeft Hazard nodig, maar we mogen hem niet te snel laten terugkeren"

Eden Hazard heeft afgelopen week de groepstrainingen bij Real hervat. De Rode Duivel blesseerde zich op 28 november in het het competitieduel tegen Alavés aan het bovenbeen.

"We hopen dat Hazard heel binnenkort weer kan spelen", zegt coach Zinedine Zidane voor het duel tegen Eibar. "Het gaat goed met hem. Hij is bijna helemaal hersteld."

"Hazard traint regelmatig met ons. Het zal niet lang meer duren totdat hij weer in de ploeg zal staan."

Door al zijn blessureleed heeft Hazard het voorbije anderhalf jaar al zo'n 50 matchen gemist bij Real. Zal Zidane voorzichtiger omspringen met Hazard na al die blessures?

"Ik zal niks veranderen. Voor die blessures bij Real is er Hazard nooit iets overkomen. En hij speelde nochtans veel. Wanneer hij weer op het veld staat, hopen we dat dat voor altijd is."

"We hebben Hazard nodig. We willen hem bij ons in de ploeg. Maar we mogen Eden niet te snel laten terugkeren zodat hij niet weer geblesseerd geraakt.