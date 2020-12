Vrouw Corinna neemt prijs voor Schumacher in ontvangst: "Hij heeft zo graag geracet"

Michael Schumacher (51) is gisteren in de prijzen gevallen op het gala van de FIA. De Formule 1-legende kreeg de prijs voor zijn inzet en grote betekenis voor de autosport.

Het was Schumachers vrouw Corinna die de onderscheiding in ontvangst nam. "Michael heeft altijd een groot hart getoond voor mensen die hulp nodig hebben", zei Corinna. "Hij heeft ook altijd van racen gehouden."

De zevenvoudige wereldkampioen is sinds zijn ski-ongeluk eind 2013 niet meer in het openbaar verschenen. Met zijn zoon Mick is er volgend seizoen opnieuw een Schumacher te bewonderen in de koningsklasse.

Ook Lewis Hamilton werd in de bloemetjes gezet met dezelfde prijs als Schumacher. De Brit evenaarde Schumacher dit jaar met zijn 7e wereldtitel.

"Lewis is net als Michael een uitzonderlijk persoon. We hebben mensen zoals hem nodig, mensen met leiderschapskwaliteiten en passie", zegt FIA-voorzitter Jean Todt.