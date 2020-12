VIDEO: Fellaini verovert met Shandong Luneng de Chinese beker

Vorig seizoen verloor Fellaini met Shandong Luneng de bekerfinale tegen Shanghai Greenland Shenhua.

Tegen Chinees kampioen Jiangsu Suning wilden Fellaini (die in de halve finales nog scoorde) en zijn ploegmakkers zoete weerwraak nemen voor die gemiste kans.

In het Suzhou Olympic Sports Centre trapte Wang Tong Shandong Luneng kort na de rust op voorsprong. De Italiaan Graziano Pellè (o.a. ex-AZ, -Feyenoord en -Southampton) legde in de 78e minuut de 2-0-eindstand vast.

Voor Shandong Luneng is het de 6e Chinese beker-zege. Voor Fellaini is het zijn 1e trofee sinds hij in 2019 naar China verkaste.