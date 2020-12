Van revelatie naar archislechte rode lantaarn: wat scheelt er met Sheffield Utd?

Vorig seizoen was Sheffield United in zijn eerste jaar terug in de Premier League de revelatie. Het streed lang mee voor de Europese tickets. Maar dit seizoen kon Sheffield nog niet winnen en bengelt het met 1 op 39 troosteloos onderaan.

Bert Sterckx, voetbalverslaggever van onze radioredactie, heeft een unieke band met Sheffield United sinds een uitwisselingsproject als student. Hij benoemt de problemen van Sheffield dit seizoen. "Qua spelpeil is Sheffield redelijk goed begonnen, maar die eerste zege bleef uit. Die had er wel kunnen komen, zeker als je naar de statistiek van de expected goals kijkt. Dan hadden ze zeker 8 tot 10 punten meer kunnen hebben. Sheffield dwingt dus best veel kansen af, maar er is een enorm scoringsprobleem", zegt Sterckx. Dat blijkt: tot nu toe wist Sheffield amper 7 keer te scoren in 13 wedstrijden, de helft van wat eigenlijk verwacht mag worden op basis van de expected goals.

expected goals Sheffield United in Premier League 2019-2020 2020-2021 43,9 expected goals voor 13,8 39 goals 7 -4,9 verschil -6,8 51,0 expected goals tegen 20,6 39 tegengoals 24 +12,0 verschil -3,4

Bron van de statistieken: StatsPerform

"Vorig seizoen pakte doelman Henderson veel punten"

"Het tweede probleem is het spelsysteem. Sheffield speelt met een speciaal systeem met oprukkende centrale verdedigers. Tegenstanders konden zich daar vorig seizoen niet op instellen en Sheffield kreeg daar veel lof voor."

"Maar nu is het verrassende daar af en 2 bepalende spelers voor dat systeem zijn geblesseerd geweest: Stevens en O'Connell. Vooral O'Connell is moeilijk te vervangen. Je merkt dat dat systeem minder goed draait als hij er niet bij is."



Vorig seizoen slikten enkel Liverpool, Manchester City en Manchester United minder tegengoals dan Sheffield. Sterckx: "Vorig jaar stond Dean Henderson in doel en die pakte veel punten, maar hij is teruggekeerd naar Manchester United. Massin staat nu onder de lat. Die is niet slecht, maar is niet zo'n grote puntenpakker."

"Paniek is er nog niet, maar de komende weken zijn cruciaal"

Sheffield heeft nu al 9 punten achterstand op Burnley, dat de laatste veilige plaats inneemt. "Maar bij de club is er nog geen berusting", weet Sterckx. "Het geloof is er nog dat trainer Chris Wilder het nog kan rechttrekken." "Wilder is een heilige in Sheffield, hij had al een standbeeld kunnen hebben. Hij heeft in een paar jaar tijd Sheffield United van een redelijk uitzichtloze positie in derde klasse naar de Premier League gebracht en daar goed gepresteerd." "Paniek is er nog niet, maar de komende vijf matchen zullen wel bepalend zijn. De tegenstanders (Brighton, Everton, Burnley, Crystal Palace en Newcastle) zijn in principe haalbaar, maar je moet een reeks kunnen neerzetten. Als die er de komende weken niet komt, dan wordt het een verloren strijd natuurlijk." Sheffield zal die reeks moeten neerzetten zonder Sander Berge (ex-Genk). "Berge haalt een hoog niveau, zelfs hoger dan vorig seizoen. Hij is een van de sterkhouders op het middenveld en er was zelfs interesse van grotere clubs. Maar hij is uitgevallen met een spieblessure en is wellicht enkele weken out."