Van Aert voor duel met Van der Poel: "Ik heb het wat serieuzer aangepakt"

Sportman van het Jaar Wout van Aert (Jumbo-Visma) zat met zijn gedachten op het sportgala al bij de Wereldbeker-veldrit van Namen.

Na 2 weken stage in Gerona bindt hij morgen de strijd aan met Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Wat verwacht Van Aert er zelf van?

"Ik heb vorig weekend de volledige Scheldecross bekeken (gewonnen door Van der Poel). Zondag was ik wat later terug van training en heb ik de 2e helft van de cross in Gavere gezien."

"Wat Pidcock deed in Gavere was straf. Mathieu was goed, dat zagen we zaterdag al. Maar zondag was Pidcock gewoon beter. Dat is de laatste jaren nog niet vaak gebeurd."

"Het lijkt erop dat er nieuw een hoofdstuk is aangebroken in het veldrijden. Ik hoop dat ik me er vooraan kan tussen zetten."