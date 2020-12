Stijn Vandenbergh: "Ik leefde niet als een pater, maar dat had ook niet gewerkt bij mij"

"Veel voldoening als kopman won door mijn werk"

3 weken geleden vertelde Stijn Vandenbergh al dat hij in zijn hoofd gestopt was met koersen. De 36-jarige kasseistamper was einde contract bij AG2R en vond geen nieuw team.

Vandenbergh acht de tijd nu rijp voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven. "Ik zou graag eens uit een vliegtuig springen", lachte hij.



Op Instagram nam Vandenbergh vandaag afscheid van zijn supporters. "Als meesterhelper kwam ik het best tot mijn recht. Ik kreeg heel veel voldoening als de kopman won door mijn werk."



"Soms verbaasde ik de ploeg, maar ook mezelf in het Vlaamse voorjaar. Een finale rijden in de voorjaarskoersen was voor mij echt kicken en gaf me zoveel adrenaline."