Naesen ontdekte als 1e nieuw shirt van AG2R: "Wauw, wat een opluchting"

Doordat Citroën volgend seizoen cosponsor wordt van AG2R kreeg het shirt een facelift. Oliver Naesen mocht samen met ploegmaat Nans Peters als eerste het shirt uit de verpakking halen.

Onze landgenoot reageerde tevreden. "Oh wauw", was zijn eerste reactie. "Het is mooi. Ik had een kleurenpalet verwacht, maar ik ben opgelucht. Ik ben echt tevreden."