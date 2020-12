Belgian Bullets glijden naar 11e plaats in hun eerste WB-manche van seizoen

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts zijn zaterdag in Innsbruck (Oostenrijk) op de 11e plaats geëindigd in de WB-manche tweemansbob bij de vrouwen. Het was hun eerste WB-manche van het seizoen.

In de vierde manche van het seizoen werkte het Belgisch duo de twee runs af in 1'47"19 (53"62 + 53"57). Ze waren daarmee 1"25 trager dan het Duitse duo Stephanie Schneider en Leonie Fiebig, die de de wedstrijd wonnen.

Het podium was volledig Duits, met Laura Nolte en Deborah Levi op de tweede plaats (+0"18) en Kim Kalicki en Ann-Christin Strack (+0"23) op de derde plaats.

In Innsbruck namen 14 duo's deel, maar toppers uit Canada en de Verenigde Staten ontbraken.