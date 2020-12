Wilco Kelderman: "Tactiek was erop ingericht dat ik dacht: ik ga de Giro verliezen"

"Ik had niet verwacht dat Jai (Hindley) helemaal zijn eigen koers mocht rijden, dat zijn kaart werd getrokken en dat ik aan mijn lot werd overgelaten", blikt Kelderman bij AD terug op de ontwikkelingen op de Stelvio. "Op de teambespreking, de avond ervoor, was dat niet duidelijk geworden."

De Nederlander, die toen al wist dat hij naar Bora-Hansgrohe zou verhuizen, kwam op de monstercol in de problemen en kon niet rekenen op de helpende hand van ploegmakker Hindley. Die bleef in het wiel van Geoghegan Hart.

Sunweb telde 2 mannetjes op het podium, maar de Giro liet toch een bittere nasmaak na. Zeker bij Kelderman, die wel de roze trui veroverde in de sleuteletappe over de Stelvio, maar in die rit meteen ook geconfronteerd werd met de aparte ploegtactiek.

Voor wie het slot van de Giro al een beetje vergeten is: Sunweb had met Wilco Kelderman en Jai Hindley alle kaarten op zak om de eindzege binnen te halen, maar de Nederlands-Duitse formatie bleef in Milaan met lege handen achter. Tao Geoghegan Hart (Ineos) ging op en over het duo, Hindley eindigde op 2 en Kelderman op 3.

"Jai kon Tao bergop niet lossen, er zat te weinig verschil tussen ze. Maar ik was zelf ook niet goed genoeg, zo realistisch ben ik ook wel. Uiteindelijk had ik zelf harder moeten rijden. Jai deed wat hem werd gezegd, ik neem hem niks kwalijk. Ik was ook wel blij voor hem, dat hij die rit won.’’

"Ik heb wel in mijn communicatie geroepen dat Jai moest wachten, maar ze zeiden: ‘Nee, Jai blijft in het wiel van Tao’. Het was ook een moeilijke situatie. Hoe vaak komt het nou voor dat je met twee man de Giro kunt winnen?"

De rit over de Stelvio: Hindley wint de rit, Kelderman pakt de roze trui

"Tactiek was erop ingericht dat ik dacht: ik ga de Giro verliezen"

Ook in het relaas van Wilco Kelderman duikt de klassieke "Wat als"-vraag op. Wat als Hindley wel bij de Nederlander was gebleven of had moeten blijven van de ploegleiding?

Kelderman bij AD: "Dan zou ik wel echt superdichtbij zijn gekomen of had ik de Giro gewonnen. Alleen al in die Stelvio-etappe had het zoveel tijd gescheeld als Jai bij me was gebleven. Dan had ik er heel anders voor gestaan."

"Ik had het gevoel dat het vertrouwen er niet in me was, met deze koerstactiek. Op zaterdag, een dag voor Milaan, startte ik in het roze aan de laatste bergetappe naar Sestrières, maar de ploegtactiek was erop ingericht dat ik dacht: ik ga de Giro verliezen."

"De marge was te klein, ik voelde me niet super meer, het vertrouwen was er ook niet. Jai zou Tao volgen, het ging er vooral over bij welk verschil hij zijn gang mocht gaan. Toen ze aangingen, voelde ik al snel dat ik niet kon volgen."

"Ik heb het een kilometer volgehouden, toen wist ik genoeg. De knop moest om, ik moest me richten op de derde plaats. Na Milaan heb ik nog twee weken gedroomd over de Giro. Elke keer speelde ik datzelfde filmpje af. Wat als we het anders hadden gespeeld?"