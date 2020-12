Wellenreuther: "Ik neem de schuld op mij, maar we verdedigden als amateurs"

"Laatste minuten verdedigden we als amateurs"

Minuut 93: Anderlecht en Charleroi lijken op weg naar een 0-0-gelijkspel. Tot plots Ali Golizadeh een schot richting doelman Timon Wellenreuther afvuurt.

De Anderlecht-doelman laat de bal onder zijn lichaam glippen en zo won Charleroi alsnog. Bij Anderlecht waren ze boos om een voorgaande overtreding, maar het mocht niet zijn.

De Duitse doelman kwam het na de wedstrijd meteen zelf uitleggen. "Het was mijn fout", steekt Wellenreuther de hand in eigen boezem. "Maar voordien verdedigden we als amateurs. Het kan niet om zo te verdedigen in de laatste minuten van de wedstrijd."

"Maar ik neem de schuld op mij. Ik weet gewoon niet wat er gebeurde in de laatste minuten, want de hele wedstrijd verdedigden we wel goed. Alleen die laatste actie was dramatisch."

Op een schot van Benchaib pakte Wellenreuther voordien nog uit met een knappe parade. Toch iets positiefs? "Neen", is de doelman duidelijk aangeslagen. "Maar dit maakt ons sterker, dat is goed op mentaal vlak. Hiervan moeten we leren", aldus Wellenreuther.