Waarom Lewandowski FIFA-award verdiende: "Veruit meest complete spits"

Robert Lewandowski beleefde een uitzonderlijk seizoen met Bayern München en zette de landstitel, Champions League en beker op zijn palmares. Zijn eerste internationale prijs is dan ook meer dan verdiend.

"Met Ronaldo en Messi is het sowieso al moeilijk om een individuele internationale prijs te winnen", zegt Van Doorslaer. "Lewandowski is ook niet het meest spectaculaire type, zoals Messi en Ronaldo. Bovendien was hij een relatieve laatbloeier."

"In 2010 kwam hij als topschutter in de Poolse competitie bij Dortmund terecht. In zijn eerste twee seizoenen onder Jürgen Klopp speelden ze wel telkens kampioen, maar in het eerste jaar was Lewandowski slechts een invaller. Hij scoorde 8 goals, niet meteen de cijfers die bij de Pool passen."

"In zijn tweede seizoen is hij wel volledig doorgebroken. Sindsdien scoort hij altijd minstens 20 doelpunten. Maar toen was hij wel al 22 jaar, ook niet meer piepjong. Niemand zag op dat moment ook zijn grote potentieel. Bij Messi en Ronaldo was al duidelijk dat ze op hun 18 of 19 jaar toppers waren."