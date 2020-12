VIDEO: Volleyballers van Roeselare pakken uit met "een weurmke"

Opvallend moment gisteren in de Champions League-wedstrijd tussen Roeselare en Modena. De spelers van Roeselare spreken tijdens een time-out af om een “weurmke” te doen. Onze volleybalcommentator Marc Willems is wel vertrouwd met het dialect van Hendrik Tuerlinckx (een “weurmke” is een “worm”), maar had toch niet onmiddellijk door wat er precies mee bedoeld werd.