VIDEO: Hans Vanaken zet Aster Vranckx in de wind met een panna

Cercle Brugge - Charleroi was geen wedstrijd voor hartlijders. De thuisploeg liep 2-0 uit, incasseerde 3 goals, kwam nog terug tot 3-3 en verloor finaal met 3-4.

Het kantelpunt in de 2e helft was een dolle periode van 4 minuten, waarin een strafschop gemist werd en 2 doelpunten vielen. Er was ook minder nieuws voor Charleroi, met de zware blessure van Nkuba. Bij de thuisploeg sprong nog een fraaie voorzet van Kylian Hazard in het oog.