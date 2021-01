We zijn het intussen al bijna vergeten, maar begin 2020 leek het coronavirus een ver-van-mijn-bedshow en werd er wereldwijd nog in alle takken gesport, gezweet, gewonnen en verloren. Hoe goed is uw kennis over de eerste sportmaanden van afgelopen jaar, toen corona nog geen spelbreker was? Na 15 vragen kent u het antwoord.