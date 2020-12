Oude bekende Huub Stevens moet Schalke 04 uit diepe crisis loodsen

Dat Schalke aan een dramatisch seizoen bezig is, is een understatement. De club uit Gelsenkirchen is troosteloos laatste met amper 4 punten uit 12 wedstrijden.

De laatste overwinning dateert van 17 januari en met 28 duels op rij zonder zege is het trieste record van Tasmania Berlin (31 matchen zonder zege in 1965-1966) stilaan in zicht voor het team van Benito Raman.

Met het vertrek van Manuel Baum hoopt Schalke nu het tij te keren. De 41-jarige Duitser was pas sinds september aan de slag als coach in Gelsenkirchen, na het ontslag van David Wagner.

Nu legt de club al voor de 4e keer zijn lot in handen van de 67-jarige Huub Stevens. De Nederlander was nog aan de slag als adviseur bij Schalke, maar zal nu weer op de bank plaatsnemen. Zaterdag wacht al meteen een belangrijke opdracht. Dan komt met Bielefeld een andere degradatieklant op bezoek.