Januzaj in lappenmand met dijblessure: "Niets om me zorgen over te maken"

Na een uurtje was de topper tegen Barcelona afgelopen voor Adnan Januzaj. De Belgische winger greep naar zijn dijbeen en moest worden gewisseld. Real Sociedad kon niet inschatten hoelang Januzaj aan de zijlijn moet staan.

"Ik zal maar een korte tijd out zijn", schrijft hij zelf op Twitter. "Niet om me zorgen over te maken. Ik zal deze tijd gebruiken om sterker te worden en ik zal snel terug op het veld staan."

Real Sociedad is dit seizoen de revelatie in de Spaanse competitie. Het deelt de leidersplaats in La Liga met Atletico en Real Madrid.