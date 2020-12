Ineos neemt derde van aandelen Mercedes over, Wolff langer teambaas

Ineos tekende begin dit jaar nog maar een overeenkomst van 5 jaar als sponsor van Mercedes, maar neemt nu ook een groot deel van de aandelen van Daimler over. Daimler houdt van zijn 60 procent aandelen nog 33 procent over, evenveel als Ineos en teambaas Toto Wolff.

Mercedes hoopt zijn reeks van 7 wereldtitels op rij, zowel bij de rijders als de constructeurs, zo te verlengen. Zeker met het oog op de invoering van een "budget cap" is de financiële zekerheid welkom.

De geruchten dat Ineos het F1-team zou overnemen, worden nu dus weerlegd. "We blijven het Mercedes F1-team en blijven rijden met een chassis en krachtbron van Mercedes", klinkt het bij de renstal.

Toto Wolff krijgt niet alleen meer aandelen, maar is ook zeker tot 2023 teambaas bij de Duitse renstal. "Dit team is als familie voor mij", zegt de CEO. "We hebben zoveel hoogte- en dieptepunten meegemaakt samen. Ik kan me niet voorstellen om voor een ander team te werken."

Mercedes heeft nu nog één puntje op de takenlijst staan: het contract van wereldkampioen Lewis Hamilton verlengen. Gisteren liet het al uitschijnen dat zijn handtekening een kwestie van tijd is. "Ik reken erop hier volgend jaar ook te zijn", zei de Britse F1-rijder.