Bondscoach Red Panthers: "Medailles op grote toernooien? Realistisch doel"

"Het is de bedoeling om het gat met de wereldtop structureel te dichten, maar dat doe je niet in een keer. Daar moet je ook de juiste topsportmentaliteit voor hebben. Of die er in het verleden altijd was, daar wil ik niet over oordelen. Maar deze groep heeft die zeker wel. Ze willen er alles voor doen."

"Er zijn al stappen gezet en we zijn bezig aan een flinke verjonging. Wie kan er mee naar de Spelen in Parijs en met welke spelers kunnen we het daar goed doen? De jongeren brengen ons naar een hoger niveau."

"Er ligt wel veel werk op de plank. We hebben de afgelopen jaren laten zien dat we resultaten kunnen halen tegen toplanden, maar op de momenten dat het echt moet, lukt het niet. Dat zag je op het EK in eigen land. Daar moeten we zeker aan werken. We moeten constanter worden."

Dat leren is nodig want de Red Panthers misten voor de tweede keer op rij de Olympische Spelen. "Toch zie ik veel potentieel in deze spelersgroep. Het ene na het andere talent stroomt door. Dat zijn de resultaten van het Be Gold-programma van de afgelopen jaren. Het is echt een leuke groep en ik krijg er veel energie van."

"Het is fijn dat we in deze periode op stage kunnen en mogen", vertelt Ehren. "We oefenen drie keer tegen Spanje, de nummer 3 van het voorbije EK en WK. We kunnen dus veel leren."

"Traint niet als een topsporter om 5e of 6e te worden"

Wat is een realistisch doel voor de Panthers? "We willen medailles winnen op grote toernooien. Ik ken het niveau van Nederland heel goed, dat is de wereldtop. Daar zitten we nog een heel eind vanaf, maar we kunnen dat gat dichten."

"Er is op veel vlakken nog winst te halen. We hebben bijvoorbeeld veel jonge speelsters met erg veel snelheid. Dat moeten we beter benutten in ons spel. En als we een voorsprong hebben, moeten we ook de goeie dingen doen om die vast te houden. Ik wil een goeie structuur op het veld en van daaruit kunnen we met creativeit en snelheid kansen creëren."

En wat kan er in 2024 in Parijs? "We moeten er eerst geraken, maar ik denk dat een medaille geen onrealistisch doel is. Het gat met Nederland is echt groot voor iedereen. Daarna komen Duitsland en Argentinië en dan heb je een grote groep landen van hetzelfde niveau. Zoals Spanje en zij pakten toch brons op de vorige toernooien."

"Medailles zijn alleszins zeker het doel. We kijken naar boven. Je traint geen 8 keer per week voor de 5e of 6e plaats."