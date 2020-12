11-jarige zoon van Wayne Rooney tekent eerste contract bij Man.United

Wayne Rooney is niet de minste naam in de geschiedenis van Manchester United. De intussen 35-jarige aanvaller, momenteel aan de slag als speler/coach bij Derby County, is de topschutter aller tijden van de club met 253 doelpunten in 559 wedstrijden.

Er wacht de jonge Kai Rooney dus een zware erfenis bij United, waar hij donderdag op 11-jarige leeftijd zijn eerste contract mocht ondertekenen. "Een trotse dag", laat zijn vader weten op Twitter. "Blijf hard werken, zoon."