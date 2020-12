VIDEO: Lokt onze commentator Zaytsev uit z'n tent? "Alsof hij ons gehoord heeft"

In de Champions League volleybal speelde Roeselare gisteravond tegen Kemerovo uit Rusland, de ploeg van topvedette Ivan Zaytsev. De flamboyante Italiaan speelde niet zijn beste match, merkte onze commentator aan het begin van set 3 op. Het leek wel alsof Zaytsev dat gehoord had, want meteen daarna pakte hij uit met 2 knappe punten.