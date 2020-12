Usada boos over "slappe" TAS-vonnis over Rusland: "Belangrijke nederlaag"

Travis Tygart, hoofd van het Usada, heeft het over een "verschrikkelijke beslissing", die neerkomt op een "belangrijke nederlaag" voor het Wereldantidopingagentschap (WADA) en de zuivere atleten.

"In deze fase in deze vuile door de Russische staat gesponsorde dopingzaak is er geen troost te vinden in dit slappe resultaat", zo klinkt het.

De beslissing hoeft volgens Tygart echter niet te verbazen, want "het WADA en het IOC hebben deze dopingzaak vanaf de 1e dag gemanipuleerd en slecht geregeld".

Hij betreurt dat politiek het opnieuw gehaald heeft van principes.

Er zijn verschillende uitwegen voorzien voor Russische IOC-leden, die een "speciale behandeling" krijgen, aldus Tygart. Ze worden niet gesanctioneerd "voor hun slechte daden", waarmee ze "de sport en de zuivere atleten hebben bestolen".

Het TAS halveerde niet alleen de schorsing. Hoewel de Russische vlag en het Russische volkslied niet zijn toegestaan, mag het woord "Rusland" wel op een teamuitrusting staan zolang de vermelding "neutrale atleet" erbij vermeld wordt.



"Doorheen het onderzoek en nu met deze slappe uitkomst is het duidelijk dat het WADA - zelfs met nieuwe leiders en beloftes van verandering - niet geluisterd heeft naar de atleten en dat zij niet belangrijk zijn."



"Rusland heeft vandaag de zege geclaimd, (...) en ze hebben gelijk", besluit Tygart. (lees voort onder foto)