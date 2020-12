Szoboszlai (20) trekt van ene RB naar andere: van Salzburg naar Leipzig

Volgens de Duitse pers is er met de transfer 20 miljoen euro gemoeid. Szoboszlai is al de 18e speler die binnen de Reb Bull-familie Salzburg voor Leipzig verruilt. Zijn nieuwe club liet uitschijnen dat Szoboszlai op 9 januari tegen Borussia Dortmund meteen zijn debuut kan maken.

Dit seizoen was Szoboszlai, die ook interesse genoot van Bayern München en Real Madrid, al goed voor 4 doelpunten in 11 wedstrijden in Oostenrijk.

Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Champions League tegen Genk, waarbij hij meteen ook scoorde in de 6-2 van toen.