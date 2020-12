Serge Pauwels wordt coach bij Belgian Cycling: "Zijn ervaring is van grote waarde"

Frederik Broché is tevreden met de komst van Pauwels en Wallays. "Serge sloot net zijn carrière als renner af en krijgt bij Belgian Cycling de kans om zich te bekwamen in een functie als coach", zegt de technisch directeur van de federatie.

"Zijn recente ervaringen in het professionele wielrennen zijn een welkome aanvulling op de manier waarop er bij de wielerbond met coaches en renners wordt gewerkt."

"Met de uitbouw van onze sportieve staf proberen we niet alleen te scoren in elitecompetities, maar trachten we vooral een traject op lange termijn uit te stippelen voor talentvolle renners en rensters. Met de komst van Pauwels en Wallays zijn we ervan overtuigd dat we een extra dimensie geven aan dat ontwikkelingsverhaal."