Pakjestijd: Catherine schenkt thriller in de Ronde aan Aster: "Die schreeuw!"

Pakjestijd: Catherine Van Eylen geeft een cadeautje aan Aster Nzeyimana

"Plots lag Alaphilippe daar zo kwetsbaar"

Op weg naar de finish in Oudenaarde viel een pion weg en niet zomaar een: Julian Alaphilippe. De wereldkampioen was op een motor gebotst. "Drama was het", vertelt ons journaalanker. "Ik leefde meteen mee met die jongen. Hij straalde zoveel kracht uit en plots lag hij op de grond als een kwetsbaar vogeltje."

"Een enorm spannende en mooie spurt was het", herinnert Catherine Van Eylen zich. "Topsport op z'n best."

"De perfecte sprint van Mathieu van der Poel"

De koers kent geen genade: Julian Alaphilippe kreeg geen tweede kans, Wout van Aert en Mathieu van der Poel trokken samen naar de streep.

"De dag ervoor had ik Van der Poel als topfavoriet naar voren geschoven", gaat Catherine Van Eylen voort. "En hij heeft zijn rol waargemaakt met de perfecte sprint. Eerst haalde Van der Poel het tempo eruit, daarna begon de Nederlander te surplacen en uiteindelijk speelde hij zijn explosiviteit uit."

"Dat was de enige manier om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Anders had hij altijd verloren van Wout van Aert", weet Van Eylen.

"Het was de droomfinale waar we allemaal naar uitgekeken hadden. Een strijd tussen twee jongens die we hebben zien opgroeien in het veldrijden. Net zoals Kim Clijsters en Justine Henin in het tennis."