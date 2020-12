Noa Lang: "Kreeg dagenlang berichten van trainer en voorzitter om naar Club te komen"

"Ik voelde in Brugge meteen waardering"

4 goals en 3 assists. Het zijn mooie cijfers die Noa Lang bij Club Brugge kan voorleggen. Aanvankelijk wilde de 21-jarige Nederlander niet weg bij Ajax, maar nu is hij blij te voetballen voor de Belgische landskampioen.

"Ik heb zeker geen spijt van mijn keuze, want Club Brugge is een fantastische club", vertelt Noa Lang aan Voetbal International. "Ik voelde in Brugge meteen waardering."

"Ze deden ook veel moeite om me te halen. Club had zich verdiept in de voetballer Noa Lang, maar ook in de mens. Ze wisten alles over me en er lag ook een plan klaar."

"Ik had een informeel gesprek met Club Brugge en daarna kreeg ik dagenlang berichtjes. Van de trainer, de voorzitter, van iedereen eigenlijk. Berichtjes als "nummer 10 ligt klaar" en "we hebben je nodig"."

"Toen heb ik gezegd tegen mijn zaakwaarnemer dat hij de andere clubs maar moest afzeggen en dat ik naar Club Brugge zou gaan."