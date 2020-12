KV Mechelen straks zonder hoofdcoach tegen Club Brugge: Vrancken heeft corona

Een groot deel van de staf van KV Mechelen (7 leden) had al positief getest op het virus, maar coach Wouter Vrancken leek eraan te ontsnappen.

"Het is absurd, enkel de keeperstrainer en ikzelf blijven nog over", vertelde Vrancken gisteren nog aan Sporza.

Niets blijkt nu minder waar, want Vrancken is dan toch niet ontsnapt aan de corona-uitbraak bij de staf. Vrancken moet nu een week in quarantaine en zal daardoor niet kunnen coachen vanavond tegen Club Brugge en ook niet dit weekend tegen OH Leuven.

Voormalig assistent Sven Swinnen (nu head of development van de jeugd) zal de rol van Vrancken overnemen, alsook, en dat is toch opvallend, de geblesseerde Igor De Camargo.

Ook bij de spelers waren er trouwens al 2 corona-gevallen bekend. Zo kan Malinwa tegen Club niet rekenen op Siemen Voet en Joachim Van Damme.