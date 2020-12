Kijk vanavond om 19.30u op Eén naar deel 1 van het wielerjaaroverzicht

2020 was een bijzonder atypisch wielerjaar, maar de koersfans werden in de watten gelegd door de renners. Dat verdient een uitgebreide terugblik, die we u serveren in een driegangenmenu. Zondag 20 december kunt u op Eén (19.30u) kijken naar het eerste gerecht: van de Omloop Het Nieuwsblad tot en met de Tour de France.